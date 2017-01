Serie A, l'Udinese ribalta il Milan con Thereau e De Paul: 2-1

LA PARTITA

Incubo 2-1 per il Milan. In una settimana è arrivata la terza sconfitta consecutiva con il medesimo risultato. A Udine, però, i rossoneri non sono stati costretti a inseguire ma sono stati rimontati. Ora la classifica non sorride più come un mese fa: l'Europa League, obiettivo minimo stagionale, è lontana tre punti. La vittoria in trasferta manca addirittura dal 26 novembre a Empoli e ora inizia a essere un problema. Alla Dacia Arena si è risollevata solo l'Udinese dopo 3 ko, festa per Delneri.



Dopo gli approcci horror col Torino, Napoli e Juve, questa volta Suso e compagni hanno iniziato con la giusta mentalità. Proprio sull'asse tra lo spagnolo e Bonaventura è nato il gol del vantaggio all'8'. I due si trovano a meraviglia: cross dell'ex Liverpool, controllo di petto e palla in rete col destro per il numero 28. Partita in discesa che improvvisamente è diventata in salita quando al 22' l'ex Atalanta si è infortunato dopo un contrasto di gioco. Ansia in casa Milan perché la forte contrattura alla coscia sinistra protrebbe essere uno stiramento. Così Montella è stato costretto a mandare in campo Deulofeu che prima di prendere le misure con la Serie A ci ha messo del suo. Blackout per i rossoneri che in particolare ha colpito Locatelli. Il giovane regista ha regalato palla a De Paul e da lì è nato il pareggio fulmineo di Thereau (31'). Donnarumma incolpevole ed esente da critiche.



Nella ripresa partita divertente giocata ad alti ritmi. Dopo l'uscita a valanga di Donnarumma su Zapata, è cresciuto il Milan. Il neo arrivato dall'Everton ha messo giri nel motore e ha creato almeno tre occasioni da gol importanti. Le sue accelerazioni sulla fascia sinistra hanno messo in crisi la difesa friulana, ma Suso e Bacca non sono riusciti a concretizzarle.



Al 70' l'episodio che ha cambiato il match e che farà molto discutere. Entrataccia killer di De Paul che stende De Sciglio, ma per Banti è solo giallo. Il terzino è costretto a uscire dal campo sorretto dai medici e Montella sollecita il cambio con Vangioni. Il gioco riprende con il Milan in 10 e De Paul, proprio lui, va al tiro dalla fascia destra, quella scoperta per l'assenza del terzino. Donnarumma è sorpreso e l'Udinese in vantaggio. Con Lapadula in campo, al posto di un deludentissimo Bacca, i rossoneri hanno provato l'ennesima rimonta: l'ex Pescara ha sbattuto sul palo esterno. Ora è crisi e Montella ha confermato di soffrire il mese di gennaio. Settimana prossima contro la Sampdoria servirà la svolta.