Salvini ironia sul "suo" Milan: "Almeno un tiro in porta è previsto?"

24/10/2018

Dopo la sconfitta nel derby si era già lamentato pubblicamente del suo Milan. Ora Matteo Salvini rincara la dose, ma lo fa in maniera ironica. Il ministro dell'Interno ha risposto su Instagram al post con cui la società rossonera comunicava l'apertura della vendita dei biglietti per Milan-Juve per i possessori della tessera "Cuore Rossonero". Salvini ha commentato: "Ma è previsto almeno un tiro in porta per tempo da parte del Milan?".