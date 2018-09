Primavera, goleada Roma: Milan travolto 7-1

23/09/2018

Dura lezione per il Milan Primavera contro la Roma . Al Franco Ossola di Varese la squadra di Lupi ha perso 7-1 contro i giallorossi . Un risultato pesantissimo a favore degli uomini di De Rossi , che hanno dominato il match grazie alla tripletta di Cangiano , alla doppietta di Bucri , a un rigore di Pezzella e a una perla in rovesciata di Buoah . Per il Milan il gol della bandiera invece l'ha segnato Bellanova .

La figuraccia rossonera è andata in scena davanti agli occhi di Paolo Maldini, in tribuna a seguire la squadra e il figlio Daniel, che è sceso in campo con il numero dieci ed è stato sostituito all'inizio della ripresa. Una prova da dimenticare per la squadra di Lupi, che, dopo la sconfitta di Napoli, incassa un altro ko nella seconda giornata di campionato. Può sorridere invece la Roma di De Rossi, che con il 7-1 show contro i rossoneri reagisce alla grande dopo il passo falso all'esordio casalingo contro il Sassuolo (3-5).