Nuovi guai per Yonghong Li: troppi debiti, ritirato il passaporto

17/10/2018

Passaporto ritirato e ordine restrittivo per Yonghong Li. L'ex proprietario e presidente del Milan, attualmente residente a Hong Kong, come riporta il sito investorscn.com è stato inserito nella lista delle persone alle quali è vietato uscire dalla Cina. Il motivo? I troppi debiti accumulati in questi anni. Questa la sentenza della corte di Jingzhou, della regione di Hubei.