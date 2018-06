Novità in casa Milan: nasce la squadra femminile

11/06/2018

Il Milan sbarca ufficialmente nel calcio femminile. La notizia era nell'aria da settimane, ora è arrivato l'annuncio: i rossoneri prenderanno parte al campionato di Serie A 2018/19 per la prima volta nella storia. La società ha rilevato il titolo sportivo del Brescia femminile vicecampione d'Italia. La gestione della squadra sarà affidata a Elisabet Spina. Tra i nomi di punta c'è Cristiana Girelli, bomber della nazionale.

IL COMUNICATO

"AC Milan comunica che dalla stagione 2018/19 parteciperà, per la prima volta nella storia del Club rossonero, al campionato di Serie A femminile. La FIGC, con una delibera firmata dal Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, ha infatti ufficializzato l’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo dell’A.C.F. Brescia. Il Milan, dunque, compie un ulteriore passo all’interno del progetto della Federazione per lo sviluppo del calcio femminile in Italia. Un percorso intrapreso dal Club dalla stagione 2015/16 con l’introduzione, nel proprio Settore Giovanile, delle prime due squadre rossonere di “Pulcine” e proseguito negli anni successivi con l’implementazione di altre formazioni".