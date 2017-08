Musacchio esalta Bonucci: "Uno dei migliori al mondo"

1 agosto 2017

"Mi sento molto bene, sono davvero felice - ha continuato il difensore rossonero -. Questa è una nuova squadra e ci stiamo conoscendo da poco. Queste partite sono importanti per conoscersi. Gli allenamenti sono fondamentali, ma è nella partita che si crea maggiore intesa". "Con chi mi trovo meglio? Con gli argentini, con i sudamericani ho legato maggiormente, ma la verità è che ho un ottimo rapporto con tutta la squadra. Tutti i ragazzi mi hanno accolto bene", ha proseguito.



Poi sulle idee di Montella: "Stiamo lavorando tanto sulla difesa. In Italia, come in tutto il mondo, la difesa è importantissima. Le squadre si costruiscono a partire da dietro e ci stiamo allenando per fare un bella stagione".

Infine capitolo Craiova: "Abbiamo voglia di giocare questa partita. Sappiamo che il sostegno dei tifosi sarà molto importante. Speriamo che riempiano lo stadio. Come abbiamo visto nella partita di andata in Romania non sarà facile, abbiamo bisogno di tutti per vincere".

"L'obiettivo è giocare di partita in partita - ha concluso -. Adesso pensiamo a quella di giovedì, facendo un buon risultato e passando il turno. E così dobbiamo fare in ogni partita. Non pensiamo al futuro, ma a vincere partita dopo partita".