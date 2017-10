Montella: "Giocato alla pari della Roma"

1 ottobre 2017

Il bicchiere di Montella continua a essere pieno. Nonostante la sconfitta contro la Roma che allontana ulteriormente il suo Milan dalla zona Champions e nonostante la tensione, alta, che si respira attorno alla sua panchina. Questo, innanzitutto, perché il Milan fa ufficialmente sapere che "il club ha la massima fiducia in Vincenzo Montella". Il che allontana, se non altro, le ombre di Ancelotti e Lippi che aleggiavano dalle parti di Milanello. Ma Montella soddisfatto, dicevamo. Eccolo: "Ero molto più preoccupato dopo la partita con la Samp perché non mi davo una spiegazione. Oggi i ragazzi devono essere soddisfatti, per lo spirito e la capacità di gioco, rapportati alla difficoltà della partita. Il Milan ha giocato alla pari, quanto meno alla pari della Roma. Credo che la strada sia questa. Non era facile giocare per un risultato solo".

E ancora: "Faccio fatica a trovare un singolo che non abbia giocato ai livelli del Milan, anche tatticamente ha fatto una buona partita. La Roma è una grande squadra e in 10 undicesimi erano quelli dell'anno scorso. Dobbiamo arrivare a far diventare uno scontro diretto anche nella classifica, non solo nel gioco".



Il tecnico rossonero spiega ancora: "Il Milan ha giocato come piaceva a me, non abbiamo segnato, ma ci siamo andati molto vicini. Con una deviazione diversa parleremmo di una partita diversa. Può ancora crescere, perché ci sono giocatori che possono crescere. Non vedo la strada in salita come prima, ma in discesa. Il mercato rivoluzionario? È stata fatta una scelta chiara, vogliamo che questi calciatori possano essere un patrimonio anche per il futuro. Le grandi squadre sanno recuperare, due anni fa la Juve, se non sbaglio, chiuse il girone d'andata che non era neppure in Europa League, poi vinse lo scudetto...".