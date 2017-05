Montella: "Europa fondamentale, con l'Atalanta è una finale"

12 maggio 2017

Che tipo di partita si aspetta?

"L'Atalanta è un esempio per quanto fatto quest'anno, è un modello per come giocano e per lo spirito che ci mettono. Complimenti a Gasperini. Sarà una gara difficilissima. Sono molto stimolato, vale come una finale, per noi vale di più che per loro".



L'importanza di Montolivo.

"Ci è mancato per il suo spessore e la sua esperienza. Ora sta bene, è pronto. Non so se per 90', ma conto molto su di lui e credo che punterò su di lui dall'inizio".



Come sta Romagnoli?

"Non è nelle condizioni ottimali, ma sta stringendo i denti perché vuole esserci. Decideremo domani".



La difesa a tre?

"Non è detto che giochi così, magari l'ho fatto per sviare l'esterno. L'ho provata, forse per gli ultimi 5' di gioco".



Sul modulo.

"Un sistema di gioco non può essere statico. Si dà troppa importanza ai moduli, l'importante è mantenere i principi di gioco che abbiamo avuto finora".



Sullo stato di salute del Milan.

"La squadra sta bene a livello fisico. I ragazzi sono sensibili, sono vicini a raggiungere un obiettivo importante e quindi c'è un po' di ansia in più. Se sei libero di testa, giochi meglio e quindi il mio compito è quello di far giocare i ragazzi più liberi".



Sulla serata con Galliani.

"E' stata una serata molto toccante. Ho visto tante persone che lavorano per il Milan. E' stata una bella serata".



A Roma dicono Montella o Di Francesco al posto di Spalletti. Hai voglia di restare?

"Io sento la stima della società, che si è esposta in maniera chiara sia con me che pubblicamente. Sono felice di allenare il Milan, i rumors non mi disturbano. Il Milan deve giocare sempre per vincere e questa cosa mi stimola molto. Sono felicissimo di stare qui".



Sul problema fisico di Romagnoli

"Il ragazzo si allenando, stiamo cercando di rimetterlo a disposizione per domani. Se non dovesse farcela? Stiamo provando entrambe le situazioni".



La Roma è interessata a te. Resti al di là di ogni sirena di mercato?

"Ho letto qualche rumors in questi giorni. Con la società c'è grande sintonia, stiamo già programmando il futuro, anche se in modo non ufficiale. Con Mirabelli c'è un rapporto quotidiano. Ora però dobbiamo pensare al presente e alla partita di domenica".



Lapadula e Bacca. Cosa cerchi in questo momento dall'attaccante?

"Sono due giocatori diversi: Lapadula ti permette di tenere più palla, mentre Bacca ti garantisce maggiore finalizzazione. Stanno bene entrambi".



Atalanta meglio dell'andata?

"Durante l'anno ha dimostrato grande spirito e grande organizzazione. Hanno saputo superare anche alcuni momenti di difficoltà, come l'1-7 con l'Inter. Gasperini ha dimostrato di avere una squadra solida. Merita questa posizione in classifica. Io sono molto stimolato da questa partita".



Atalanta e Lazio sono più forti del Milan?

"Non lo so. Se sono davanti in classifica, hanno dimostrato di esserlo forse".



Suso poco brillante nelle ultime uscite. Sta pensando di cambiare modulo e cambiargli ruolo, magari da mezzala

"Può giocare dappertutto. Nell'ultimo periodo è meno brillante, ma domani giocherà anche se non so ancora in quale ruolo".



Dopo aver visto il pubblico dell'Old Trafford e di Lione la voglia di Europa League è maggiore?

"Nella seconda parte dell'Europa League le partite sono simili a quelle della Champions. So che tipo di competizione è e per questo ho l'ambizione di raggiungerla, così come devono averla i ragazzi".