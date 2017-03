Montella e l'Europa: "Pronti all'impresa? Servirà qualcosa di eccezionale" I tecnico rossonero a Premium Sport: "Il derby alle 12.30? Nessun problema". Gallini: "Donnarumma è molto legato al Milan"

14 marzo 2017

Vincenzo Montella punta l'Europa, ma sa che per centrare l'obiettivo servirà una mezza impresa. "La lotta per l’Europa? Quest'anno il livello si è alzato, per arrivare in Europa dovremo fare qualcosa di eccezionale - ha spiegato a Premium Psort durante un evento rossonero -. Noi ce la giochiamo, siamo pronti e contenti". Poi sul derby alle 12.30: "Preferisco giocare prima, così ho più tempo per organizzare la Pasqua... Non c'è problema".

GALLIANI: "GIGIO MOLTO LEGATO AL MILAN" A margine dell'evento in Piazza San Babila al Diesel Store di Milano, ha parlato anche Galliani, che ha deciso di non commentare la squalifica di Bacca: "Non ci aspettavamo nulla. Le decisioni del giudice sportivo chiudono Juventus-Milan, ora pensiamo solo al Genoa. Nessun commento sulle decisioni del giudice sportivo". "Abbiamo tante assenze, soprattutto sabato sera tra infortunati e squalificati - ha proseguito l'ad rossonero -. Sabato dobbiamo battere il Genoa per proseguire la rincorsa all'Europa". Poi su Donnarumma: "Mi ha fatto piacere il suo gesto di baciare la maglia. Donnarumma è molto legato al Milan, è un grande giocatore. L'unica cosa che non capisco è questa: quando una squadra ha un grande attaccante è una grande squadra, quando uno ha un grande portiere è la stessa cosa. Non ci sono differenze se uno gioca davanti o in porta".

LE PAROLE DI BONAVENTURA Ma oltre a Montella e Galliani, al Diesel Store c'era anche Giacomo Bonaventura, che ha subito rassicurato i tifosi sulle sue condizioni. "Sto meglio, tutto procede bene anche se ci vorrà ancora un po' di tempo - ha spiegato -. E' curioso che sabato mancheranno anche Bacca e Suso, ma sono sicuro che chi giocherà farà il bene del Milan. La squalifica di Bacca? Non c'ero, non posso giudicare".



Poi sul rinnovo del contratto: "Sono molto felice, questa è una grande squadra. E' bello essere qui, spero che d’ora in poi le cose vadano sempre meglio". Infine sull'obiettivo Europa League: "Dovremo fare più punti possibili e giocare ogni partita come se fosse una finale. Se giocheremo con questa mentalità potremo superare qualcuno che ora ci è davanti in classifica".

