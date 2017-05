Montella: "Bologna? Non mi fido, è come una finale"

Sulla sfida con il Bologna.

"La sto vivendo come una finale, potrebbe chiudere un percorso iniziato a luglio. Sono a 99 vittorie in Serie A, la nuova società non ha ancora vinto e ci potrebbe regalare l'Europa, dobbiamo vincere".





L'Europa League è ormai a portata di mano.

Sul suo modo di interagire con il gruppo.

"Sono migliorato molto da questo punto di vista. Il Milan ha creato una base importante, abbiamo dato alcune gioie ai tifosi e abbiamo sempre di essere un gruppo sano che è anche andato oltre le proprie possibilità. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi".



Ancora sull'Europa.

"Abbiamo l'1% di vantaggio sulla Fiorentina, dipende tutto da noi, dobbiamo contare solo sulle nostre forze e questo è un vantaggio. Molto passerà dalla gara di domani".



Guai a sottovalutare il Bologna.

"E' una squadra molto organizzata, con diversi giocatori di talento. Sarà una partita nella quel dobbiamo mettere molta attenzione, il Bologna non mi fa dormire tranquillo. Per me è come una finale, quindi va giocato con maggiore lucidità degli avversari. Non è importante giocare meglio degli avversari, ma vincere".



In attacco si va verso la coppia Bacca-Lapadula.

"Lapadula e Bacca insieme è una possibilità. A parte l'ultima partita, abbiamo sempre giocato con tre attaccanti e lo faremo anche domani".



Intanto la sfida con i cugini dell'Inter sembra vinta.

"All'inizio dell'anno avevamo tre obiettivi: arrivare in Europa, onorare la Coppa Italia e vincere la Supercoppa italiana. Uno lo abbiamo ottenuto, siamo usciti dalla Coppa Italia giocandocela fino alla fine e siamo vicini all'Europa. Quindi io sono soddisfatto, se poi arriveremo davanti all'Inter sarà ancora più bello. Sarebbe la prima volta negli ultimi anni".



C'è anche la possibilità che si possa fallire il primo il match point.

"Non credo possa accadere, la squadra è lo specchio dell'allenatore. Non vedo l'ora di giocarla questa partita e di vincerla".



Sulla valorizzazione della rosa.

"Un allenatore deve cercare di allenare e accrescere il lavoro di tutta la rosa. In questa rosa, molti giocatori sono cresciuti di valore. Sono molto soddisfatto di essere riuscito a portare avanti quasi tutta la rosa, sono felice per come è cresciuta".



All'andata il Milan vinse in 9 contro 11.

"L'andata e il ritorno sono due gare diverse. Sono tante le partite che hanno dato soddisfazione in questa annata".



Alla nuova società manca ancora la prima vittoria.

"Anch'io sono fermo a 99 vittorie in Serie A. La proprietà sta lavorando in maniera eccellente, anche se il mio focus è solo sulla gara di domani".



Una battuta sul modulo.

"Sono poche le differenze tra un modulo e l'altro, le differenze sono davvero minime".



Sul gruppo.

"Per resistere alle difficoltà ci vuole grande convinzione. Dipende soprattutto dai giocatori, che quando sono in difficoltà pensano meno ai rischi e giocano più liberi. Questo gli permette di fare meglio. Vorrei vedere sempre così la squadra".



Il club sta lavorando alacremente per il futuro.

"La società sta operando in maniera eccellente. Mi hanno fatto piacere le parole di Fassone. Anche i tifosi sono contenti e noi dobbiamo alimentare questo entusiasmo con una vittoria domani".



Sulla rosa del prossimo anno.

"Fassone è stato molto chiaro, ogni allenatore sogna di avere ad inizio luglio a disposizione già gran parte della rosa. Sarebbe un vantaggio".



Il Papu Gomez obiettivo di mercato.

"Ha detto che l'ho cercato a gennaio? Parla un po' troppo, è un bravo giocatore, ma parla troppo (sorride, ndr)".



Chiusura sulle prospettive per la prossima stagione.

"Dare continuità ad un progetto è certamente un vantaggio".

"Fare i preliminari non sarebbe un problema. Vogliamo fortemente l'Europa League, siamo proiettati assolutamente verso questo traguardo".