Montella: "Abbiamo le armi per far male al Napoli"

L'unica a fermare il Napoli al San Paolo è stata l'Inter.

"Il Napoli è una squadra completa, perché sa interpretare al meglio la partita, sanno ovviare alla disposizione degli avversari in maniera quasi automatica. Conterà la fiducia e la sicurezza, servirà limitare il loro possesso palla e lo si può fare con aggressività e tenendo il più possibile la palla".

La partita contro il Napoli arriva al momento giusto psico-fisico? "Abbiamo trovato una continuità di gioco e di uomini, mi spiace non avere tutti gli uomini a disposizione, mancano Conti e Calhanoglu, Biglia e Calabria non sono nelle condizioni migliori ma come squadra abbiamo le nostre armi".



Bonucci, anche in Nazionale, ha mostrato di essere in crescita.

"E' cresciuto molto nell'interpretazione insieme ai compagni, è un calciatore che si sta ritrovando, anche il riposo forzato gli ha giovato. Fisicamente sta meglio".

Cosa manca a questa squadra per tornare a competere con le big.

"Ci sono numeri chiarissimi, se abbiamo scelto di riprogrammare è perché vogliamo riportare il Milan ad alti livelli. Serve tempo, ma siamo qui per questo, la società ha investito anche questo".



Sull’eliminazione dell’Italia.

"Non voglio dare giudizi affrettati, qualcosa va fatto, servirebbe probabilmente qualche nome che possa far capire cosa significa portare una maglia gloriosa come quella azzurra. Posso dire, per la mia breve esperienza, che nei settori giovanili si pensa troppo al risultato. Bisogna formare di più i ragazzi come uomini e cittadini e non solo come calciatori. Bisogna valutare tutto con calma, senza farsi prendere dalle emozioni".



Qual è la causa dell'esclusione dai Mondiali e cosa si può fare per ripartire? "Non mi piace dare giudizi, qualcosa deve essere fatto, c'è bisogno di conoscenze ed esperienze in politica sportiva, serve qualcuno di nome che porti avanti il discorso di cosa significhi indossare la maglia in Nazionale. La mia brevissima esperienza nel settore giovanile mi ha fatto capire che si pensa troppo al risultato, talvolta penalizzando i talenti senza pensare alla crescita, questo perché anche i giocatori di quelle categorie vengono pressati. Serve formare i calciatori come persone, come cittadini, perché sono gli stessi che si ritroveranno tra i professionisti. Tutto deve essere analizzato con calma e lucidità".



Sul mercato di gennaio.



Pausa per le Nazionali più insidiosa delle altre?

"Quando alleni una grande squadra inevitabilmente i calciatori vengono chiamati in Nazionale e inevitabilmente giochi ogni tre giorni. Mi sarebbe piaciuto preparare ogni partita con più giorni a disposizione, ma questo non deve essere un alibi. Siamo professionisti e i calciatori devono essere nelle condizioni migliori".



A che punto è Biglia?

"Sta bene, è stato fermo dieci giorni e si allena con noi da lunedì, non può avere la tenuta".



Un commento sul lavoro del nuovo preparatore atletico.

"E' cambiato poco rispetto a prima, la sua impronta c'è e ha grande esperienza, ci dava una mano già da prima, la squadra aveva già dimostrato di stare bene".

"E' un ottimo giocatore, l'ala sinistra nel Napoli funziona alla perfezione come tutta la squadra. Nell'ultimo campionato solare ha ottenuto 97 punti, è di valore assoluto e ha i sostituti come Mario Rui che ha caratteristiche simili. Troveremo un Napoli forte"."Non ha la febbre? (scherza, ndr). Me lo sono sognato. E' fortissimo"."Lui ha trovato un ruolo impensabile, oltre a essere bravo ha imparato anche ad attaccare la profondità, quello che mi sorprende, come di Insigne e Callejon, è la predisposizione al sacrificio"."Fa parte del percorso di crescita. Non sono preoccupato".