Montella: "Bacca ha riconosciuto l'errore"

7 febbraio 2017

LA CONFERENZA STAMPA

Su Lapadula

"Mi auguro che non si lamenti nessuno dei due perché vorrà dire che hanno segnato entrambi".



Deulofeu titolare?

"Non lo so, deciderò i titolari solo domani mattina. Sui giornali sbaglierete la formazione...".



Bacca gioca col Bologna?

"Dipende da che ristorante sceglierà per offrirci la cena... (ride)".



Bacca e la cena

"Tutto risolto, devo decidere se andare in un ristorante stellato o in una pizzeria...".



Sugli spifferi

"Sono stato preventivo in questo. Si sa che quando le cose non vanno bene gli spifferi che c'erano prima si sentano un po' di più. E perciò ho detto che bisogna dire meno, a chiunque, anche con chi si collabora, perché poi queste informazioni possono venire usate per altri fini".



Sulle critiche

"Quando giocavo Berlusconi una volta era venuto a trovarci in Nazionale e aveva detto: "Per essere un buon Premier non bisogna leggere le critiche". Ecco, in questo periodo non sto leggendo molto".



Sul vertice con Galliani

"Ci sentiamo spesso e ci vediamo spesso anche se non esce sempre sui giornali. Siamo in piena sintonia".



Sull'attacco

"Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri. Dobbiamo occupare meglio l'area di rigore ed entrare anche con i centrocampisti. Le idee ci sono, sono soddisfatto. Io devo incidere su tutto e devo sgomberare la testa dei miei giocatori".



Le condizioni di Bertolacci e Calabria

"Bertolacci ha avuto la febbre ed è da valutare. Non ho sensazioni positive su Calabria visto che ieri non si è allenato. Vangioni? Sta bene".



Su Romagnoli terzino

"Ha fatto una buona partita, non ha fatto il terzino perché non è mai andato al cross, ma questo non gliel'avevo chiesto. Ci ha permesso di gestire la palla e la partita e arrivare con grandissima facilità sulla linea difensiva degli avversari".