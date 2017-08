Mirabelli: "Ibrahimovic? Non si sa mai..."

5 agosto 2017

Dopo le parole di Fassone , sono arrivate anche quelle di Mirabelli a certificare che Zlatan Ibrahimovic è più di un'idea per il Milan. Il ds rossonero, in un'intervista a La Domenica Sportiva, ha aperto le porte al ritorno dello svedese: "Nella vita non si mai che qualche vecchia conoscenza di ex giocatori del Milan possa tornare, non voglio alludere a Ibrahimovic, non è questo il caso, siamo con i piedi per terra, valuteremo bene le cose che dobbiamo fare e questo lo faremo dopo Ferragosto".

Proprio dopo il 15 agosto si deciderà se ingaggiare Ibra. L'attaccante si è proposto tramite Raiola assicurando una buona forma fisica dopo la rottura del crociato alla fine della stagione appena passata: il rientro in campo è previsto per ottobre. Il Milan ci sta pensando da diversi giorni e ha chiesto ancora un po' di tempo per capire la fattibilità dell'operazione. Non una questione economica, visto che arriverebbe a costo zero. Intanto Zlatan sta continuando ad allenarsi duramente per farsi trovare pronto!



Un'opzione in più per Montella. Il possibile arrivo di Ibrahimovic comunque non escluderebbe l'acquisto di un altro attaccante: il favorito è Kalinic, ma sono ancora in corsa anche Belotti, Aubameyang e Diego Costa. Giorni di riflessioni per Fassone e Mirabelli.