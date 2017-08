Mirabelli: "Gli ex a volte ritornano, non si sa mai..."

5 agosto 2017

"A volte ritornano...". Parole di Massimiliano Mirabelli che lasciano aperte diverse piste: Zlatan Ibrahimovic o Pierre-Emerick Aubameyang? Il ds del Milan, in un'intervista a La Domenica Sportiva, ha spiegato: "Nella vita non si mai che qualche vecchia conoscenza di ex giocatori del Milan possa tornare, non voglio alludere a Ibrahimovic, non è questo il caso, siamo con i piedi per terra, valuteremo bene le cose che dobbiamo fare e questo lo faremo dopo Ferragosto".

Sia lo svedese che il gabonese hanno vestito la maglia rossonera in passato. Mirabelli ha frenato su Zlatan, ma è vero che l'attaccante si è proposto tramite Raiola assicurando una buona forma fisica dopo la rottura del crociato alla fine della stagione appena passata: il rientro in campo è previsto per ottobre. Il Milan per ora ha preso tempo.



Si deciderà dopo il 15 agosto, ma la dirigenza rossonera proverà a fare un nuovo tentativo per Aubameyang. L'attaccante del Borussia Dortmund non ha mai nascoto il suo amore per i colori rossoneri e anche il fratello Willy si è lasciato andare: "Tornerà? Non dipende da noi. Vuole tornare? Non posso rispondere". Dipende infatti dal Borussia Dortmund che fino a questo momento ha fatto muro. I gialloneri potrebbero liberarlo dopo la Supercoppa e hanno già messo nel mirino Balotelli.