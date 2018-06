Milan-Yonghong Li, c'è l'ultimatum

31 maggio 2018

Lunedì può finire l'era di Yonghong Li al Milan. Entro il 4 giugno, infatti, il presidente cinese deve versare nella casse del club la somma di 10 milioni di euro, utile per parte dell'aumento di capitale da 60. Il patron ne ha già versati 18, ma ora deve intervenire nuovamente come da richiesta esplicità del club di via Aldo Rossi. Dalla Cina arrivano pochissime notizie, ma pare che il patron rossonero sia alla disperata ricerca dei soldi necessari: si parla di 5 milioni di euro. Insomma, è a metà dell'opera e il tempo stringe.



Se entro lunedì non arriverà il bonifico, allora toccherà a Elliott mettere mano al portafoglio. Come rivela il Sole 24 Ore, il fondo presterà i soldi al Milan tramite la holding Project RedBlack. Mossa permessa dal contratto senza chiedere permesso a Mr Li. Poi il presidente cinese avrà tempo un'altra settimana per restituire i soldi, altrimenti il Milan potrebbe passare nelle mani del fondo americano.