Milan, ufficiale il rinnovo di Suso

25 settembre 2017

Una buona notizia in casa Milan . In una settimana iniziata tra malumori e polemiche dopo il ko con la Samp, a portare una ventata d'aria fresca è il rinnovo, tanto atteso, di Suso. Come comunicato dal club rossonero, infatti, l'esterno spagnolo ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2022 (quello precedente scadeva nel 2019). L'ex Liverpool è a Milano dal 2015 con una parentesi, nel 2016, al Genoa.

"Sono molto contento, ho sempre detto di voler rimanere qui", ha dichiarato. L'accordo era nell'aria da tempo e ora tutto è stato messo nero su bianco. Un prolungamento fortemente voluto da entrambe le parti dopo l'ottima stagione precedente disputata dallo spagnolo che sotto la guida di Montella ha ottenuto anche la convocazione con la Nazionale iberica ed è stato più volte definito "fondamentale" dallo stesso tecnico rossonero. Il nuovo ruolo, seconda punta, che Montella vorrebbe cucirgli addosso, sta creando qualche problema a Suso che non ha disputato partite memorabili né contro l'Udinese né contro la Samp. Alla vigilia della trasferta di Genova l'allenatore aveva difeso la scelta: "Giocando in una posizione più centrale farà più gol, deve abituarsi più mentalmente che tecnicamente al nuovo ruolo". In ogni caso, il rinnovo è il chiaro segnale, al di là della posizione in campo, dell'importanza dello spagnolo nello schieramento rossonero. Per lui anche un aumento di ingaggio fino a 3 milioni.