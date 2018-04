Milan, tre gol alla Primavera di Gattuso

8 ottobre 2017

Amichevole in famiglia per il Milan di Montella senza i tanti nazionali in giro per il mondo per le qualificazioni a Russia 2018. Montolivo e compagni hanno battuto per 3-1 la Primavera allenata da Gattuso. A segno per i rossoneri Jack Bonaventura, Fabio Borini e José Mauri. Montella ha schierato i suoi con il 3-4-2-1 con Suso-Bonaventura dietro a Oduamadi. Kalinic, appena recuperato da un problema muscolare, non è stato rischiato.