Milan, tra esperienza e gioventù

28 agosto 2017

Vecchi e nuovi, mix vincente per Vincenzo Montella. L'esperienza di Montolivo, il talento di Suso e la freschezza di Cutrone, così il Milan ha avuto la meglio su di un Cagliari mai domo. L'ex capitano rossonero, come sempre grande professionista, in mezzo al campo è stato fondamentale dettando i tempi al gioco e recuperando un'infinita di palloni. Lucido per quasi tutta la partita, sfiancato poi dal caldo quando Montella l'ha dirottato sulla parte sinistra per far posto a Biglia. Una bella sorpresa, il numero 18 ha iniziato alla grande la stagione e ora è pronto a mettere in difficoltà l'allenatore. Montolivo ha sfruttato al meglio la sua chance.



Da Montolivo a Suso che si è confermato dopo l'ottima stagione scorsa. Napoli e Roma in estate hanno fatto dei sondaggi, ma i rossoneri ora se lo tengono stretto. La prodezza su punizione, ma non solo. Tanta corsa, dribbling e assist: giocatore di sostanza. Unico di tutto il campionato a segnare e a servire un assist in entrambe le partite giocate. Rischiava il posto nello scacchiere tattico di Montella, ma ora è imprescindibile.



Poi il volto sorridente di Patrick Cutrone. 19enne, ragazzo semplice con il gol nel sangue. Maniacale e letale come Pippo Inzaghi. Piano con i paragoni, d'accordo, ma chi lo vive tutti i giorni non ha dubbi sulla sua dedizione al lavoro. Sei partite e quattro gol, in pratica quando gioca segna. Cresciuto nelle giovanili, con il record di essere il più prolifico di sempre, si è presentato in punta di piedi, ma ha subito scalato le gerarchie. Corteggiato da diverse squadre in Serie A, Fassone e Mirabelli l'hanno tolto dal mercato. Kalinic e André Silva sono avvisati, a giocarsi il ruolo di prima punta titolare c'è anche il giovane Cutrogol.