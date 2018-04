Milan-Torino, il regalo speciale di Belotti al figlio di Bonucci

26 novembre 2017

Per vedere la cosa migliore di Milan-Torino si può dire che sia dovuto attendere il fischio finale. Al termine del match, infatti, Leonardo Bonucci e Andrea Belotti sono stati protagonisti di un momento di sportività e amicizia particolare. Il Gallo è andato con il capitano rossonero a bordocampo dove ha osservato la gara il piccolo Lorenzo, figlio di Leo e grande tifoso granata: per lui è arrivata la maglia del numero 9 e un tenero bacio.

La fede granata del piccolo Lorenzo Bonucci aveva già attirato le attenzioni e le simpatie di tutti fin dai tempi in cui papà Leo giocava nella Juve. Tutti ricordano il broncio del bambino durante l'ultima festa scudetto bianconera e il suo grande sorriso, invece, qualche giorno dopo quando il difensore lo portò a cena, postando la foto sui social, con il suo grande idolo: Andrea Belotti, appunto. E anche al termine del match di San Siro, nonostante per il Milan e il suo capitano sportivamente parlando non sia un bellissimo momento, Leo e il Gallo, amici veri e compagni di Nazionale, hanno, ancora una volta, trovato il modo di strappare sorrisi. E fare felice il piccolo Lorenzo che ha ricevuto la maglietta di Belotti ed è persino stato salutato affettuosamente dal bomber granata. Seduto a bordocampo ad assistere alla gara con mamma Martina, Lorenzo ha mostrato ancora una volta e con orgoglio la fede granata. Scene che fanno bene allo sport e che mettono l'amicizia davanti a tutto. Scene che bisognerebbe vedere più spesso.