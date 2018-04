Milan, tifosi del Napoli contro Donnarumma

16 aprile 2018

Gigio Donnarumma vittima inconsapevole del web. Il portiere del Milan è finito nella bufera per un video, che doveva restare privato, inviato allo zio tifoso del Napoli. Una sua grande parata su Milik al 92' ha frenato la corsa della squadra di Maurizio Sarri : per questo il video goliardico che qualcuno ha poi pubblicato: "Zio scusami, la volevo togliere quella mano, ma non ci sono riuscito". Parole che stanno suscitando polemiche.

Come sempre in questi casi, il video è subito diventato virale. A fare arrabbiare i tifosi del Napoli il tono goliardico e l'eloquente parolaccia in dialetto napoletano pronunciata da Donnarumma. Così gli insulti contro Gigio hanno immediatamente inondato il web per le parole usate nel video.