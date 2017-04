Milan, tensione De Sciglio-tifosi

23 aprile 2017

E' davvero un momento no per Mattia De Sciglio, il cui futuro al Milan è appeso a un filo. Disastroso nel derby, sostituito e travolto dai fischi contro l'Empoli, il numero 2 del Milan non è tranquillo per un rinnovo del contratto che non arriva ( e probabilmente mai arriverà) e le sirene della Juve che lo distraggono e fanno innervosire i tifosi.



La contestazione, però, non è rimasta sul terreno di gioco, ma è continuata anche all’esterno di San Siro dove l’auto della sua famiglia è stata fermata dai tifosi ed è nata un'accesa discussione durata pochi secondi e per fortuna senza conseguenze.