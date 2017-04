Milan, Suso spaventa i tifosi: "Mi piacerebbe tornare in Spagna"

4 aprile 2017

4 aprile 2017

Fermo ai box per infortunio, Suso spaventa i tifosi del Milan parlando del suo rinnovo.

Per Suso in agguato ci sono Real, Barça e Atletico. E il diretto interessato non vuol chiudere porte in faccia a nessuno. "Vedremo cosa succederà, ho ancora due anni di contratto e occorrerà aspettare l'estate", ha spiegato. Il futuro, dunque, è ancora tutto da decidere. E molto dipenderà dal closing e dai piani della nuova proprietà del Milan. "Con la cessione del Milan non si sa cosa succederà e quale progetto ci sarà", ha chiarito Suso, che poi ha parlato anche di alcuni compagni di squadra. "Deulofeu sta bene, non giocava da tanto e ora sta facendo bene - ha raccontato ad As -. Gli serviva un posto per giocare, deve continuare così".



Poi su Donnarumma: "E' un bravo ragazzo, è giovane e ha una lunga strada davanti, ma tutti sanno che portiere è. L'erede di Buffon? Questi confronti... Devi continuare a lavorare per essere uno dei migliori perché ha le possibilità per diventarlo. Possibile futuro al Real? Non glielo chiediamo, è milanista fin da bambino e si trova molto bene, ma nel calcio non si sa mai". Infine sulle possibili manovre di mercato del Milan: "Morata e Isco? Li conosco e sono ottimi giocatori. Darebbero un grande contributo alla squadra".