Milan, Suso: "Siamo più squadra, il peggio è alle spalle"

6 novembre 2017

Da oggetto misterioso del Milan di Inzaghi nel 2015 a giocatore della nazionale spagnola, la crescita di Suso via prestito al Genoa, è stata impressionante nelle ultime due stagioni. Tutto però partì proprio da quel Mapei Stadium in cui il fantasista infilò le prime reti - non ufficiali - con la maglia rossonera: "In quello stadio mi ero messo in testa per la prima volta di voler diventare ‘un giocatore’ del Milan. Ed in quello stesso stadio ieri ho fatto festa" ha ricordato sui social.



Con i tre punti del posticipo il Milan e Montella sono arrivati alla pausa per le nazionali tirando il fiato, ma l'ottimismo del tecnico non è solitario: "Penso che il peggio sia ormai alle spalle - ha continuato Suso -. Oggi siamo più squadra, più compatti. Sono felice per i tifosi del Milan, per me e chi sta a fianco, così come per i compagni e per il mister. La strada è ancora lunga".