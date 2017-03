Milan: Suso si ferma almeno tre settimane

11 marzo 2017

Brutte notizie per il Milan: Montella perde Suso per almeno tre settimane. Lo spagnolo, che con la Juve è rimasto in panchina, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo lunedì. Salterà la sfida di sabato prossimo contro il Genoa e quella del 2 aprile contro il Pescara dopo la sosta delle Nazionali.

Suso era annunciato nei ventidue iniziali della sfida dello Juventus Stadium contro la Juve. Poi la decisione di portarlo in panchina: "Non era al 100% e si è preferito non rischiarlo", ha spiegato il ds del Milan Rocco Maiorino a Premium Sport prima della sfida. Il giorno dopo le notizie sullo spagnolo non sono confortanti: Montella dovrà di sicuro fare a meno di lui per il prossimo impegno in campionato contro il Genoa e per la trasferta di Pescara dopo la sosta.