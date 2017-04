Milan, Suso e Deulofeu furie rosso...nere

10 aprile 2017

MILAN-PALERMO 4-0, LE STATISTICHE

• Il Milan non vinceva con quattro gol di scarto in campionato da maggio 2013 (Pescara-Milan 0-4).

• Il Milan non segnava tre gol nel primo tempo di un match di Serie A dal settembre 2015 (vs Udinese).

• Il gol di Suso al 6° minuto è il più rapido per il Milan in una partita di questo campionato.

• Il Milan ha guadagnato 20 punti nelle ultime nove partite in campionato (6V, 2N, 1P), nelle nove precedenti i rossoneri avevano raccolto 11 punti (3V, 2N, 4P).

• Per la seconda volta in questo campionato il Milan vince quattro gare consecutive in casa (era già successo tra settembre e ottobre scorso).

• Nelle ultime otto giornate di campionato il Palermo è la squadra che ha subito più gol in campionato: 25.

• Inoltre, negli ultimi otto match in Serie A Palermo e Empoli sono le due squadre che hanno raccolto meno punti (uno solo a testa).

• Settimo gol in questo campionato di Suso, che supera il suo precedente record di sei reti della passata stagione in A.

• Carlos Bacca ha segnato cinque gol nelle ultime cinque partite in campionato, quattro di questi sono arrivati nel primo tempo.

• Mario Pasalic per la prima volta in carriera segna quattro gol nella stessa stagione in campionato, nelle precedenti due annate il centrocampista croato si era fermato a tre.

• Secondo gol in Serie A di Gerard Deulofeu, entrambi sono arrivati da fuori area in match casalinghi.