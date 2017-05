Milan, stagione finita per De Sciglio

15 maggio 2017

Quella disputata a Bergamo contro l'Atalanta potrebbe essere stata l'ultima gara di De Sciglio con la maglia del Milan . Come comunicato dalla società rossonera sul proprio sito ufficiale, infatti, il terzino classe 1992 ha riportato una lesione al muscolo lungo adduttore della coscia sinistra per cui verrà rivalutato tra un paio di settimane . Troppo tardi, le ultime due giornate di campionato Montella le dovrà affrontare senza il laterale azzurro.

E se la stagione per De Sciglio è finita, è probabile che lo stesso discorso valga per la sua lunga, nonostante la giovane età, avventura in rossonero. Milanista da sempre, il terzino, che ha ricoperto anche il ruolo di capitano durante l'assenza di Montolivo, ha il contratto in scadenza tra un anno e tutto lascia immaginare una sua cessione nel mercato estivo. Il rapporto con i tifosi si è deteriorato nelle ultime settimane ed eventuali offerte da parte di club interessati come Juve o Napoli potrebbe convincere la nuova proprietà a rinunciare al terzino cresciuto nelle giovanili rossonere e per molto tempo considerato "il nuovo Maldini".