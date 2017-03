Milan, Sosa: "Contro la Juve per capire chi siamo"

8 marzo 2017

A due giorni da Juve-Milan , Josè Sosa presenta così la sfida dello Stadium per i rossoneri: "E' una partita difficile ma dobbiamo pensare a noi e continuare a giocare in questo modo - dice il centrocampista a Premium Sport -. Sarà un match molto importante per noi. Ocampos se non dovesse esserci Suso? Ancora non si sa chi giocherà ma siamo tanti sudamericani, stiamo sfruttando il momento e aiutando la squadra".

Sosa non si sbilancia sul confronto Dybala-Higuain: "Difficile dire chi è più forte, io sono contento che sono tutti e due argentini così possiamo sfruttarli in nazionale". Ieri il Napoli, squadra in cui il centrocampista ha giocato nel 2010/2011, è stato eliminato dalla Champions: "Quando posso vederle, io tifo sempre le squadre dove ho giocato - spiega -. Il Napoli mi è piaciuto tantissimo, peccato per come è finita ma è difficile giocare contro un squadra che ti può fare gol in moltissimi modi".