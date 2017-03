Milan, si rivede Montolivo: primo allenamento col gruppo

22 marzo 2017

Non solo cattive notizie dall'infermeria del Milan: se da un lato c'è Abate costretto a chiudere in anticipo la stagione a causa del trauma contusivo all'occhio sinistro, dall'altro c'è Riccardo Montolivo finalmente tornato in gruppo. Il capitano rossonero, infatti, si è allenato con i compagni per la prima volta dopo il brutto infortunio rimediato a ottobre durante Italia-Spagna quando il centrocampista riportò la rottura del legamento crociato.