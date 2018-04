Milan, si ferma Kalinic: problema agli adduttori Comunicato della Federazione croata: salterà le gare contro Finlandia e Ucraina

2 ottobre 2017

Tegola Kalinic per il Milan. La Federazione croata ha annunciato sul suo profilo Twitter che l'attaccante rossonero non prenderà parte alle gare di qualificazione ai mondiali contro Finlandia e Ucraina a causa di un problema agli adduttori. Al momento non sono ancora chiari entità dell'infortunio e tempi di recupero, ma Kalinic rischia di dover saltare anche il derby dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Per Montella, dunque, piove sul bagnato. Dopo le sconfitte contro Samp e Roma, il tecnico rossonero rischia infatti di perdere anche un importante punto di riferimento in attacco in un momento cruciale della stagione. Dopo la sosta, infatti, il Milan dovrà vedersela subito con l'Inter. E Kalinic, uscito dal campo prima della fine dalla gara con la Roma, potrebbe non essere del match. L'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'attaccante a Milano parla di un problema agli adduttori e non è detto che la punta riesca a recuperare per il derby.

IL COMUNICATO DEL MILAN Nikola Kalinic al termine della partita Milan-Roma ha riportato un problema muscolare per cui è stato sottoposto, nella giornata odierna, a esami clinico-strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione in regione adduttoria sinistra. Il giocatore non potrà pertanto rispondere alla convocazione in Nazionale e ha già iniziato le cure del caso. Kalinic sarà valutato quotidianamente.

Nikola Kalinić will miss @EuroQualifiers against Finland and Ukraine due to a thigh injury confirmed by MRI today in Milano. — HNS | CFF (@HNS_CFF) 2 ottobre 2017

