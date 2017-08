Milan, si ferma Biglia: si teme uno stiramento

8 agosto 2017

Non c'è Lucas Biglia tra i convocati da Montella per la sfida del Milan contro il Betis Siviglia. Una decisione dovuta a un problema muscolare accusato dall'ex centrocampista della Lazio. Si teme addirittura uno stiramento, anche se si dovranno attendere esami più accurati nei prossimi giorni. A casa anche Donnarumma, Musacchio, Conti, Bonaventura e Niang. Ci sarà spazio invece per André Silva, Calhanoglu, Suso e il debuttante Bonucci.

La notizia di Biglia preoccupa un po' l'ambiente rossonero soprattutto perché giovedì 17 agosto si giocherà l'andata dei playoff di Europa League contro lo Shkendija, un appuntamento assolutamente da non sbagliare e che oltretutto segna l'inizio di un tour de force da quattro partite in 10 giorni: domenica 20 esordio in campionato a Crotone, giovedì 24 trasferta a Skopje per il ritorno di EL e poi il debutto casalingo contro il Cagliari in Serie A. Un calendario intenso che costringerà Montella a centellinare le energie della squadra. E l'assenza di Biglia potrebbe complicarne i piani.