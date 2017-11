Milan, si ferma Biglia: ginocchio infiammato

31 ottobre 2017

Vincenzo Montella non avrà quindi a disposizione il centrocampista argentino per la gara di Europa League contro l'AEK Atene e le condizioni di Biglia dovranno essere valutate con grande cautela anche in vista dell'impegno di campionato contro il Sassuolo. L'ultimo prima della sosta per le Nazionali. Alla ripresa del campionato, poi, ci sarà il Napoli e in quella sfida potrebbe tornare a disposizione Jack Bonaventura: "Ha avuto una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Sta procedendo senza problemi il protocollo riabilitativo. Speriamo di averlo a disposizione per la prima partita dopo la sosta".



Ancora incerti, invece, i tempi di rientro di Davide Calabria, dopo il durissimo scontro con Gobbi nella gara contro il Chievo: "Ha avuto un trauma cranico e cervicale, per fortuna senza perdita di conoscenza. Per fortuna gli esami al pronto soccorso sono stati subito tranquillizzanti, così come i controlli a distanza. Sta molto meglio, ma tutte le volte che c'è un trauma cranico c'è un protocollo molto rigido da mantenere e quindi vediamo giorno dopo giorno come migliora e ci renderemo conto quando esattamente potrà tornare ad essere a disposizione. Al momento è prematuro dirlo".