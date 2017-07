Milan show, Bayern spazzato via in amichevole: 4-0

22 luglio 2017

Il Milan dà spettacolo. Non solo sul mercato, ma ora anche in campo. A Shenzen, nella seconda giornata dell'International Champions Cup, i rossoneri hanno travolto 4-0 il Bayern Monaco di Ancelotti . Dopo la sconfitta con il Borussia, la musica cambia: in gol Kessie e il giovane Cutrone, che segna due splendide reti . Ci pensa poi il turco Calhanoglu , con un destro dal limite, a chiudere definitivamente la partita nel finale del secondo tempo.

Montella parte dal primo minuto con un inedito tridente d’attacco, schierando Borini e Niang a supporto del giovane Cutrone. Inizia bene il Milan, che al quarto d’ora si porta in vantaggio con Kessie; l'ivoriano è bravo a concludere in rete da pochi passi un pallone messo in mezzo da Rodriguez. I rossoneri, galvanizzati dal vantaggio, continuano a spingere e al 25' trovano il raddoppio: punizione di Rodriguez, colpo di testa di Cutrone che beffa Fruchtl. Il Bayern prova a reagire, ma sia Lewandowski sia Muller sbagliano, da posizione ravvicinata, due splendide occasioni da rete; ne approfitta il Milan che, in contropiede, realizza il gol del 3-0 con Cutrone, su assist di Bonaventura.



Nella ripresa, esordiscono in maglia rossonera Conti e Biglia, ma è la squadra tedesca a partire meglio e a sfiorare il gol prima con Lewandowski, che calcia di poco a lato, e poi con Müller, che spedisce il pallone alto sopra la traversa. A metà del secondo tempo fa il suo esordio in maglia rossonera anche Leonardo Bonucci, che prende il posto di Zapata; ma è sempre la squadra di Ancelotti a rendersi pericolosa con Tolisso, ma il tiro del francese non è preciso ed esce di poco a lato. Ci pensa poi Calhanoglu a chiudere la partita: il turco parte da sinistra, si accentra e calcia con il destro dal limite, un rasoterra che si infila all'angolino. Montella può considerarsi soddisfatto della prestazione dei suoi, che giovedì sono chiamati alla prima sfida ufficiale della stagione: il preliminare d'Europa League contro i rumeni del Craiova.