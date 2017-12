Milan, segnali positivi per il 2018 del club

31 dicembre 2017

Il 2018 in campo si apre con un po' di ossigeno in casa Milan e anche a livello societario c'è qualche segnale positivo. La proprietà cinese sembra aver capito che le distanze devono essere ridotte e anche per questo David Han Li, braccio destro del presidente Yonghong Li, avrebbe deciso di prendere casa proprio a Milano per stare più vicino a Gattuso e alla squadra, ma anche alle vicende economiche del club.

Vicende di cui si parlerà approfonditamente durante la sosta del campionato, quando Marco Fassone volerà direttamente in Cina. L'ad rossonero incontrerà Li e i vertici di Milan China, la società che cura l'immagine del club in Oriente, per fare il punto sul lavoro svolto. Si parlerà anche di Highbridge, il fondo interessato a rifinanziare il debito con Elliott. Se si dovesse trovare un accordo, la discussione del settlement agreement con l'Uefa potrebbe andare a buon fine più facilmente.



Intanto, Silvio Berlusconi ha ribadito a Il Giornale che non tornerà sui suoi passi. "I tifosi sperano in un colpo di scena? È un vuoto difficile da colmare, ma non voglio illudere nessuno. La decisione è definitiva. Non vado più allo stadio, soffrirei troppo, ma il mio cuore è sempre là, in mezzo ai nostri meravigliosi tifosi", ha detto l'ex patron.