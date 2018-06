Milan, se Mister X ora è il socio di minoranza

11/06/2018

Sembra Twin Peaks tanto è fitto il mistero. In casa Milan non c'è modo di fare luce nell'ombra. Mai. Nemmeno oggi che si parla dell'ingresso di un socio di minoranza in società, un imprenditore buono a rasserenare le inquietudini europee della Uefa e del popolo rossonero tutto. Invece spuntano come funghi ed esplodono come bolle di sapone. In un amen.



Prima Enrico Preziosi - perché poi? Ma questo è un altro discorso -, che ha buttato la smentita in caciara spiegando che se avesse avuto soldi da spendere li avrebbe investiti per comprare il Real. Quindi Riccardo Silva, potentissimo imprenditore del mondo dei diritti televisivi ed ex Ceo di Milan Channel, defilatosi in nemmeno 24 ore con qualcosa di simile a un "fossi matto" twittato di prima mattina con ancora il cappuccino caldo da bere: "Non sono io il socio del cinese (nemmeno lo nomina, ndr), è follia pura! E non sono nemmeno coinvolto nella ricerca di nessun socio o compratore, non faccio il mediatore di nessuno, fake news totali. Non so altro, mi spiace". Et voilà, meno due.