Milan, rottura del crociato per Conti: fuori sei mesi

15 settembre 2017

Tutto confermato, il Milan perde Andrea Conti per sei mesi . Il terzino destro, arrivato in estate dall'Atalanta, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante l'allenamento a Milanello. Sabato mattina l'intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento. Il Milan ha stimato in sei mesi i tempi di recupero.

LE SOLUZIONI PER MONTELLA

Una tegola pesantissima per Montella. L'esterno destro aveva saltato la trasferta di Roma con la Lazio e quella di Vienna in seguito al problema alla caviglia rimediato in Nazionale contro Israele. Era tornato ad allenarsi in gruppo e proprio nella partitella di questa mattina ha riportato il problema al ginocchio. Con l'assenza di Conti, Montella dovrà per forza di cose puntare su Ignazio Abate e Davide Calabria. Un guaio che arriva proprio nei giorni del cambio di modulo di Montella, passato alla difesa a 3. Conti avrebbe rappresentato una pedina fondamentale come esterno nel centrocampo a 4 o a 5, proprio come avvenuto nella passata stagione con l'Atalanta.