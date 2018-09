Milan, Romagnoli scrive ai tifosi: "Pareggiato per colpa mia"

28/09/2018

Il doppio errore con l' Empoli è costato la vittoria al Milan e Alessio Romagnoli lo sa. “Sono deluso e arrabbiato come me stesso. Mi prendo le responsabilità, non doveva succedere e senza quell’errore sarebbe finita diversamente. Mi scuso con i tifosi del Milan e con tutti. Ci rifaremo. Potevamo chiuderla prima perché in Serie A, appena sbagli la paghi. Senza il mio errore sarebbe stata un’altra gara", ha scritto su Instagram.