Milan, Romagnoli: "Allo Stadium nessuno scudetto staccato"

26 marzo 2017

Alessio Romagnoli non vede l'ora di giocare la sfida di martedì con l'Olanda, un'amichevole in cui Ventura darà spazio alle seconde linee. Ma intanto il difensore del Milan torna sul concitato dopo partita dello Stadium, sfida persa all'ultimo secondo per un rigore contestato concesso alla Juve: "Scudetti staccati dopo la gara con la Juventus non ce ne sono, non è successo niente di quello che è stato scritto. Abbiamo fatto la doccia e siamo venuti via".