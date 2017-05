Milan-Roma, l'Europa in una notte

7 maggio 2017

Vincere per rispondere alla vittoria del Napoli nell’anticipo e tornare al secondo posto. Questo l’obiettivo della Roma, che si presenta a San Siro da terza in classifica e in una situazione ambientale complicatissima dopo la sconfitta nel Derby. Con 75 punti, gli uomini di Spalletti sarebbero, ad oggi, costretti a disputare il preliminare di Champions League per accedere alla fase a gironi. Senza contare che, in caso di ulteriore sconfitta, i giallorossi direbbero matematicamente addio allo scudetto. Ecco perché la sfida di questa sera è uno snodo fondamentale per la stagione della Roma.



Anche in casa rossonera, però, il match è assolutamente da non perdere: i rossoneri sono sesti a quota 59, a cinque punti dall’Atalanta e con un vantaggio di tre lunghezze sull’Inter. Un’altra battuta d’arresto interna, dopo l’inaspettato 1-2 con l’Empoli, potrebbe annullare il vantaggio sui nerazzurri, che per ora consente di qualificarsi al preliminare di Europa League. Montella, dopo il 4-0 sul Palermo del 9 aprile, ha smarrito la via della vittoria, perdendo il già citato match con i toscani e pareggiando sul campo del Crotone. Bisognerà tornare a conquistare i tre punti per continuare ad inseguire l’obiettivo Europa.



Per i giallorossi c’è la possibilità di bissare il successo dell’anno scorso, quando furono Salah, El Shaarawy ed Emerson Palmieri a regalare i tre punti agli uomini di Spalletti. La sconfitta dello scorso anno, invece, è stata l’unica per il Milan negli ultimi cinque precedenti a San Siro. Spiccano i 2-1 del 2011/2012 e 2014/2015, con due pareggi per 0-0 nel 2012/2013 e 2-2 nel 2013/2014.