Milan, Rodriguez: "Dobbiamo giocare in modo offensivo"

17 novembre 2017

Ricardo Rodriguez è abituato a viaggiare ad alta velocità sulla fascia sinistra. L'esterno svizzero non ha limiti: "Dobbiamo giocare in modo offensivo e possiamo puntare ancora alla Champions perché la squadra ha molta qualità. Proviamo a vincere a Napoli e poi guardiamo avanti".



La sfida del San Paolo è difficilissima: "Il Napoli è una squadra molto forte, lo sappiamo, gioca molto bene la palla e sarà una partita molto difficile. Però siamo forti e vogliamo dimostrare che possiamo vincere e andremo là per vincere. Il duello con Callejon sulla fascia? E’ un giocatore molto buono ma io gioco per essere migliore dei miei avversari. Non sapremo ancora chi giocherà ma se giocherò, vorrò essere il migliore. Chi toglierei del Napoli? Davanti sono molto forti ed estremamente rapidi. I tre attaccanti si muovono molto bene perché giocano insieme da molto tempo. Anche in mezzo al campo sono molto bravi, il Napoli è una squadra forte".



Montella sta pensando di schierarlo nei tre di difesa: "Conoscevo già quel ruolo, l’ho già fatto nel Wolfsburg e so come si fa. Per me è uguale dove mi schiera l’allenatore, provo a fare sempre del mio meglio. Montella più tranquillo dopo la vittoria contro il Sassuolo? Lui è sempre tranquillo. Fa il lavoro che sa fare e noi dobbiamo fare quello che ci dice".



Sul nuovo preparatore atletico: "L’ho conosciuto solo ieri ed è presto per dire qualcosa. Però mi sembra che sia un bravo ragazzo e che sappia molto di calcio", ha detto a Premium Sport.