Milan: rinnovo in arrivo per Suso

28 agosto 2017

Si avvicina il rinnovo del contratto per Suso, sempre più importante per Montella e ieri decisivo in Milan-Cagliari con il gol del 2-1 su punizione. Oggi l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci, ha incontrato Fassone e Mirabelli per discutere del prolungamento e il dialogo, da quanto filtra, è stato molto positivo ed è servito per mettere le basi per un rinnovo che, con ogni probabilità, verrà definito ufficialmente all'inizio di settembre.