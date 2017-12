Milan, rifinanziamento del debito? "Possibilità al 50%"

22 dicembre 2017

Le possibilità del Milan di rifinanziare il debito contratto con il fondo Elliott sono pari al 50%: lo sostiene il Financial Times a proposito dei 303 milioni di euro (a cui vanno aggiunti gli interessi) che i rossoneri devono restituire entro ottobre 2018. A rendere complicata l'operazione sarebbero le scarse informazioni sul patrimonio del presidente del club Yonghong Li, in merito al quale già il New York Times aveva espresso dei dubbi.