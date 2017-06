Milan, riecco Abbiati: "La Champions dev'essere un obbligo"

14 giugno 2017

Dopo Rino Gattuso anche Christian Abbiati è tornato, con il ruolo da club manager, nel nuovo Milan : "E' un orgoglio essere tornato in quella che per me è una seconda famiglia. Dovrò stare con la squadra e presente come figura della società a Milanello". L'obiettivo è chiaro: "Sul mercato ben vengano i campioni, tornare in Champions dev'essere un obbligo. La società sta lavorando bene". Infine su Donnarumma: "Vuole restare, mi auguro che lo faccia".

Abbiati dichiara: “Il ritorno al Milan? E’ straordinario e fantastico tornare qui. Il Milan è sempre stata la mia seconda famiglia e mi riempie d’orgoglio essere tornato: appena la società mi ha dato questa possibilità non ci ho pensato un secondo. Questo nuovo ruolo dovrò imparare a farlo ma principalmente dovrò stare con la squadra, dovrò essere presente come figura della società a Milanello e nei ritiri ed essere a contatto con i giocatori e con lo staff tecnico".



Milan grande protagonista sul mercato anche se ufficialmente non è ancora iniziato: "La società sta facendo un ottimo lavoro e si sta preparando per una stagione importante, dove l’obiettivo dovrà essere quello di ritornare in Champions. Un consiglio a Donnarumma? L’ho sentito tempo fa, il ragazzo ha voglia di rimanere e adesso saranno la società, lui stesso e il suo procuratore a decidere il suo futuro. Mi auguro con tutto il cuore che possa rimanere, è amato da tutti i tifosi e lui ha dimostrato il suo valore giocando ad alti livelli in questo anno e mezzo. Guardando la giovane età e guardando quello che ha fatto in questo anno e mezzo ha dimostrato di avere grandi qualità. Ha ancora margini di miglioramento perché ha solo 18 anni".



Nuovi innesti sono previsti a centrocampo e in attacco per ambire al ritorno in Champions: "Biglia l’uomo giusto per il centrocampo rossonero? Non lo so, ma posso dire che ben vengano i campioni al Milan. Più esperienza c’è e più alto è il tasso tecnico meglio è per la squadra: poi toccherà al mister decidere chi far giocare. Il ritorno in Champions deve essere l’obiettivo principale della stagione. Deve essere un obbligo e un punto di partenza dal quale ripartire. Ma già l’anno scorso è stato fatto un buon lavoro, sono partiti con un progetto che stanno portando avanti. Ci auguriamo tutti di raggiungere il quarto posto”.