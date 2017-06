Milan, Ricardo Rodriguez ha firmato

8 giugno 2017

LE PAROLE DI RODRIGUEZ

"Questa maglia mi piace, è molto bella. Sono felice di essere qui e di giocare per questa squadra. Baresi? Una vera leggenda, era un giocatore fortissimo. Numero di maglia? Prenderò il 68, l'anno di nascita di mia madre. Gattuso? Non solo lui mi piaceva. Mi faceva impazzire anche Ronaldinho, Maldini. Davvero, sono felicissimo di essere qui e spero di far felice la gente. Milanello e il museo sono impressionanti. San Siro? Ci ho giocato una volta e non vedo l'ora di riprovare quelle sensazioni in uno splendido stadio. Non vedo l'ora di conoscere il gruppo, so anche che ci sono tanti latini e so che mi troverò bene. Obiettivi? Voglio giocare l'Europa League facendola al meglio, poi dobbiamo fare bene in campionato e tornare a giocare in Champions. Faremo di tutto per tornarci. Mie qualità? Non voglio parlare di me stesso, saranno gli altri a giudicarmi. Voglio renderli felici. Differenza difesa a 3 o 4? Gioco dove vuole il mister. Forza Milan!".