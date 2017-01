Milan, qualche tifoso critica Donnarumma: distratto dal rinnovo

26 gennaio 2017

Nel Milan che non vince più tutti sono in discussione, nessuno escluso. Le due sconfitte in pochi giorni contro Napoli e Juventus hanno fatto finire nell'occhio del ciclone anche un pezzo da novanta della rosa di Montella: Gigio Donnarumma . Dopo le due imprecisioni col Napoli e la punizione vincente subita da Pjanic, sui social sono apparsi i primi messaggi di critica al giocatore, secondo i tifosi già distratto dalle voci di mercato e rinnovo.

I tifosi nel mondo del calcio hanno la memoria più che corta e Donnarumma, portiere non ancora maggiorenne che con le sue parate ha salvato in più di un'occasione il Milan in questa e nella scorsa stagione, è finito al centro di qualche critica per gli ultimi gol subiti, giudicato poco reattivo da qualche appassionato sui social. La rete mancina di Insigne, più il tunnel di Callejon e la punizione di Pjanic su cui il portiere è arrivato in ritardo nella sconfitta contro la Juventus, hanno fatto alzare i primi cenni di polvere, con le prime bacchettate della sua brevissima carriera. Del resto i suoi miracoli, anche in Coppa Italia su Pjanic Donnarumma ha fatto un intervento prodigioso, sono diventati normalità abituando troppo bene una parte dei sostenitori milanisti.



Su Twitter dopo la sfida contro i bianconeri c'era addirittura chi lo invitava a tornare sulla Terra e chi a non pensare di essere già un giocatore della Juventus, distratto dalle voci sulle cifre astronomiche del rinnovo o del futuro.