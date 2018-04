Milan, problema tattico per Montella

2 ottobre 2017

Con la fiducia del club rinnovata, Vincenzo Montella si appresta a vivere le due settimane più lunghe della sua vita sportiva. Con la pausa per le nazionali e il derby sullo sfondo il tecnico è chiamato a trovare una soluzione per il suo Milan. Una squadra spenta e priva di una vera identità di gioco. Questo il vero problema dei rossoneri: la manovra è prevedibile e raramente si arriva a tirare in porta. Il 3-5-2 non è ancora pronto e i lanci lunghi di Bonucci per Kalinic ne sono la dimostrazione più lampante. Perché voler scavalcare spesso il centrocampo? Misteri a cui il tecnico non ha ancora dato una risposta.



Contro la Roma, a San Siro, i rossoneri hanno retto per un tempo, hanno vissuto una fiammata in avvio del secondo e poi si sono consegnati all'avversario senza lottare più. E dare la colpa alla condizione fisica (dopo l'allontanamento del preparatore atletico) sarebbe quanto di più sbagliato. Il Milan visto in queste settimane corre, anche più degli avversari (lo dicono le statistiche), ma evidentemente corre male. Il nodo, dunque, è tutto tattico. I centrocampisti sono costretti a rincorrere gli avversari e sono sempre in affanno. Modulo che richiede anche uno sforzo enorme per gli esterni (Borini migliore in campo) su tutta la fascia. Quanti problemi per il povero-ricco Milan. Come quello del sacrificato Suso in nome sempre del 3-5-2. La società in settimana l'ha eletto a uomo simbolo con il rinnovo fino al 2022 ed è rimasto per tutti i 90 minuti seduto in panchina. A molti è sembrato un paradosso. Anche per la qualità dello spagnolo, l'unico in grado di dare imprevedibilità all'attacco. E questa squadra sembra aver troppo bisogno di lui.



Di positivo, forse, resta solo lo spirito. Il gruppo sembra essere con Montella e da qui bisogna guardare al futuro. Due settimane decisive per il tecnico che lavorerà con pochi giocatori a Milanello, ma sarà chiamato a lunghe riunione con il suo staff per analizzare partita su partita. Serve la svolta tattica per ripartire. Le motivazioni non mancano, anche perché è la sfida con l'Inter a imporle.