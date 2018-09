Milan-Pro Piacenza 1-0: Borini decide il derby della famiglia Maldini

08/09/2018

Amichevole a Milanello per il Milan contro la Pro Piacenza con Gattuso che ha potuto testare i pochi reduci dalle varie nazionali. Un'occasione speciale per la famiglia Maldini con papà Paolo a bordo campo che ha potuto ammirare in azione i figli Christian, centrale difensivo della squadra emiliana, e Daniel, aggregato alla prima squadra da Gattuso ed entrato nella ripresa. La sfida si è conclusa 1-0 per i rossoneri, decisivo Borini al 41'.