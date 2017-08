Milan, presentate le fideiussioni per Biglia e Bonucci A garantire per i rossoneri la banca IFIS, specializzata in credito commerciale

4 agosto 2017

E anche il caso fideiussioni va in archivio. A un giorno dall'allarme lanciato da diversi media sulla mancata presentazione delle necessarie garanzie alla Lega per formalizzare gli acquisti di Lucas Biglia e Leonardo Bonucci, il Milan ha chiuso la questione grazie all'intervento risolutore della banca IFIS, istituto specializzato in credito commerciale, che ha rilasciato ai rossoneri le fideiussioni richieste. A confermarlo è stato Mauro Suma attraverso il suo profilo twitter e conferme sono arrivate anche da persone molto vicine alla banca. A questo punto gli ultimi acquisti dell'era Fassone-Mirabelli potranno essere ufficialmente a disposizione di Montella per la prima di campionato ed essere inseriti nella lista Uefa per giocare il preliminare di Europa League.

La soluzione, stando a quanto siamo riusciti a sapere, è arrivata in pochissime ore, con una trattativa lampo con l'istituto che ha deciso di garantire per il Milan.



Ma dicevamo giocatori arruolabili e a disposizione di Montella. Il tecnico se li aspettava per la prossima partita e in effetti li avrà. I due giocatori saranno inseriti nella lista Uefa e potranno quindi giocare già il playoff. Tutto insomma è a posto. Il limite per presentare le garanzie era l'11 agosto e le garanzie sono state presentate con buon anticipo. A questo punto, quindi, il caso può dirsi definitivamente chiuso.

BANCA IFIS: "PER NOI E' UN'OPPORTUNITA'" A confermare l'accordo tra Banca Ifis e il Milan sulle fideiussioni di Lucas Biglia e Leonardo Bonucci è Raffaele Zingone, responsabile di Banca Ifis Impresa Italia: "Poter stringere una relazione - commenta il manager all'Ansa - con un cliente come Ac Milan è per Banca Ifis una bella opportunità. L'operazione rispetta i requisiti di Banca Ifis per quanto riguarda l'assunzione consapevole del rischio di credito ed è coerente con il nostro modello di business. Negli ultimi 15 anni abbiamo maturato competenze nell'analisi dell'ecosistema calcio, sviluppando la necessaria sensibilità nella valutazione dei razionali di operazioni come questa".

