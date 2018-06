Milan, Pier Silvio Berlusconi: "Mio padre dietro a Elliott? Una barzelletta"

07/06/2018

A margine della presentazione dei palinsesti per il Mondiale 2018, che sarà trasmesso in esclusiva, e in chiaro, sulle reti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan e risponde in maniera netta alle voci secondo le quali ci sarebbe il padre, Silvio Berlusconi, dietro a Elliott nell'affare Milan: "E' una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole".