Milan, per Caldara ko più serio del previsto: fuori tre mesi

30/10/2018

“ Caldara lo perderemo per un paio di mesi, ha avuto un problema al gemello mediale, è una stagione maledetta, ci dispiace per lui” aveva detto Gennaro Gattuso dopo la vittoria sulla Sampdoria, ma l'infortunio del difensore ex Atalanta sembra più grave del previsto, la Gazzetta dello Sport parla di uno strappo di quasi tre centimetri al muscolo del polpaccio destro che lo terrà lontano dai campi almeno per tre mesi.

Davvero "una stagione maledetta" per uno dei pezzi pregiati del mercato estivo del Milan, che con i rossoneri finora ha giocato solo una volta da titolare in Europa League e che dovrebbe tornare disponibile tra a fine gennaio e inizio febbraio. Il guaio al polpaccio, rimediato in allenamento, è solo l'ultimo di una lunga serie per l'ex difensore dell'Atalanta, il cui calvario è iniziato lo scorso gennaio con un problema alla schiena che lo ha tenuto fuori fino ad aprile ed è continuato, nei suoi primi mesi rossoneri, con un altro problema alla parte bassa della schiena e poi con la pubalgia.

Una brutta tegola per il Milan, soprattutto considerato che nel precampionato con la Juve la condizione di Caldara non aveva destato sospetti, anzi, Mattia era in ottima forma. Un imprevisto che potrebbe cambiare le strategie per il mercato di gennaio dei rossoneri, per i quali potrebbe presentarsi la necessità di rinforzare la batteria dei difensori centrali a disposizione di Gattuso: i nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini sono tanti, si va dalla romantica suggestione di un ritorno di Thiago Silva, fino a Rodrigo Caio.