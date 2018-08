Milan: Pellegatti, 35 anni di soprannomi

23/08/2018

Rileggendo i soprannomi di Carlo Pellegatti ci sono trentacinque anni di Milan. Il nostro Carlo, con le sue telecronache, ha caratterizzato la storia dei rossoneri. Tutti i tifosi milanisti lo hanno ascoltato almeno una volta nella vita e hanno in testa il suo modo di raccontare le partite dei ragazzi. Da Alta tensione Inzaghi a Smoking bianco Kakà, passando per Willy Wonka e Baghera la pantera.

Cristin Abbiati - Il cacciatore del sole / L'amico delle nuvole

Marek Jankulovski - MareK forza 5

Daniele Bonera - Koh I Noor, Montagna di luce

Alessandro Nesta - Tempesta Perfetta

Massimo Ambrosini - Arsenio Lupin

Gennaro Gattuso - Graffio dell'Anima / Braveheart / Ringhio / La tigre che ama la carne fresca / La carica dei 101 / L'etiope / Il Navaho / Raisuli il magnifico signore del Rif / Divieto di sosta / Protezione Civile / Il Vento ed il Leone

Andrea Pirlo - Trilli Campanellino / Aracne, la tessitrice dell'Asia minore

Clarence Seedorf - Effetto Serra / Willy Wonka / Maitre Chocolatier

Mathieu Flamini - La vie en rose - L'uomo fiammifero - Il console flaminio

Filippo Inzaghi - Il velociraptor / Alta Tensione / Bounty Killer/Il Rabdomante del goal

Gianluca Zambrotta - Mojito

Alexandre Pato - Come d'Incanto

Ronaldinho - L'eroe del destino, l'Officina del Fantastico / Il monarca della luce

Luca Antonini - Le ali della libertà

Massimo Oddo - Vicks Vaporub

Thiago Silva - Grandine nera

Papastathopoulos - In nome del Papa Re

Mario Yepes - Apocalipto

Ignazio Abate - Telepass

Zlatan Ibrahimovic - Wonderibra

Robinho - Tre passi nel Delirio

Kevin Prince Boateng - Big Bang Boateng

Dida - Baghera La Pantera

Alberto Zaccheroni - L’uomo che sussurrava ai cavalli / Il Vate di Meldola

Carlo Ancelotti - Terminator / La diga di Assuan / Ocean's Eleven / George Clooney / Walt Disney / Carlo Martello / Master & Commander Paolo Maldini - Cuore di drago / Il figlio di Cesare Augusto / La panacea di ogni male / Acciaio e seta / Un discendente della stirpe d’oro/ Uno dei fondatori della patria

Cesare Maldini - Cesare Augusto

Fabio Capello - Windows 95 / Il figlio di Bill Gates / Il Mister/ Fabio Massimo

Arrigo Sacchi - Colui che trasformò l’utopia in realtà / il capitano Stubing (Love Boat)

Dr. Tavana - Il seguace d’Ippocrate / Il figlio di Esculapio / Colui che ci indicò la via della dieta

Galliani & Braida - L'investigatore Sherlock Galliani e il Dott. Watson Braida

Marco Borriello - El Niño

Ricardo Oliveira - Mas que Nada

Alberigo Evani - Bubu / Chicco san l’eroe di Tokio ‘90 / La locomotiva delle Alpi Apuane

Andrè Cruz - Il Paulista

Andres Guglielminpietro - El pampero / Profumo di asado

Andriy Shevchenko - L’usignolo di Kiev / Il vento dell'Est / Un pesce veloce/ Vento di Passione / Flauto magico / Colui che evoca la musica di Mozart / Il bambi di Kiev

Angelo Colombo - La littorina della brianza / Ispettore Callaghan il caso centrocampo è tuo / Lo Shutzer di Mezzago

Brian Laudrup - Piedi da delirio

Christian Abbiati - L'amico dei cirri cumuli / L'amico delle nuvole / Il cacciatore del sole / L’amico degli aranci

Christian Panucci - Christian Dior / Profumo di classe, profumo di mughetto sulla fascia / L’uomo di Graz

Christian Vieri - Bobo fratello orso

Daniele Massaro - Beep Beep, l’uomo preferito da Jessica Rabbit, l’eroe di cartoonia / Provvidenza

Dejan Savicevic - Il Genio / La carezza del Montenegro

Demetrio Albertini - L’apprendista stregone / Compasso / Il metronomo / L'uomo di Becker Street / Euclide

Federico Giunti - L'apostolo

Filippo Galli - Lo squalo bianco di Villasanta / Elliot Ness

Florin Raducioiu - La gazzella bianca

Franco Baresi - Il Capitano / Mahatma, la grande anima rossonera / Il Totem rossonero / L’immensità che diventa regola / La panacea di ogni male / La baia dove le angoscie dei tifosi del Milan si placano / L'UFO / L'uomo che è caduto sulla Terra / Kaiser Franz / L'uomo che guarda il cielo dall'alto / Eliott Ness (Gli intoccabili)

Frank Rijkaard - L’uragano olandese / Il figlio di Eolo / Cigno nero / Piume al gel

George Weah - King George / Re Leone / Big George / Giorgino

Gianluigi Lentini - Easy Rider

Gianni Comandini - Sentenza

Giovanni Galli - Aquila volante

Ibrahim Ba - Pantera Nera / Pantera Bionda

Alessandro Costacurta - Billy / Vibrazioni dell'anima / L’ecclettico di Orago / Giano bifronte / La locomotiva della Brianza / Professore delle belle arti

Jean Pierre Papin - J.P.P. le mocò

Jon Dahl Tomasson - Lo scorpione bianco

Leonardo - Caipiriñha: Cachaca, limone e zucchero / Leonardo dai Vinci!

Luigi Sala - Il mobiliere di Mariano Comense

Manuel Rui Costa - Il Maestro delle luci / Cascata di diamanti / Stella polare / Aedo di Lisbona / Febo Apollo Manuel / Calliope / Il Principe delle stelle / Harry Potter / Musagete / L'ispiratore delle muse / Ambrosia, il nettare degli Dei / Nirvana

Mark Hateley - Collo d'Acciaio

Marcel Desailly - Il vagone nero / La Diga

Marco Simone - Peter Pan / L’apostolo del gol

Marco Van Basten - Piedi di seta/ Il cigno di Utrecht / Il cigno bianco / Alla corte di Marco il Magnifico

Mario Ielpo - Toga volante / Avvocato del diavolo

Martin Laursen - Raggio di Luna

Maurizio Ganz - Provvidenza / Cip Ciop / Ganz 'n' Roses / Maurizio la volpe

Mauro Tassotti - Dijalma Santos / Il ragazzo d’Ipanema

Nando de Napoli - Lo scugnizzo Rossonero / Rambo

Oliver Bierhoff - Gravità zero / Il re delle vette

Pietro Paolo Virdis - Indiana Jones / L'Aquila di mare dalla testa bianca

Ray Wilkins - The razor

Redondo - Cartesio: “Cogito ergo sum” / Aspettando Godot

Rivaldo - Apollo 11 / Crema e gusto

Roberto Baggio - Zucchero Filato / La perla bianca

Roberto Donadoni - Roberto da Cisago/ Luci a S.Siro

Ruud Gullit - Il sole nero / Il tulipano nero

Sebastiano Rossi - L’ascensore umano / Il capitano della Berlusconi Air Force / lui il recordman, 929 minuti di imbattibilità / L’eroe di Brema

Stefano Carobbi - Il guelfo di Pistoia

Stefano Eranio - Lo Skipper

Stefano Nava - Il Conte

Thomas Helveg - Tritolo puro / Tommasino / Thomas Edison

Zvonimir Boban - Zvone / Zorro / Milano vende moda / La maschera nera della Croazia / Il mio idolo

Serginho - Il concorde / Adrenalina nera / Il colibrì / Evinrud

Yohann Gourcuff - Chupa Chups / Cirque du soleil

Dario Simic - Il Principe Guerriero

Christian Brocchi - Argento Vivo

Massimo Oddo - Bilama/Vicks vaporub

Cafu - Pegaso / 32 denti

Ronaldo - Il diavolo veste Ronie

Alberto Gilardino - Aladino Gilardino Andry Shevchenko - Vento di passioni / Lo zar / L'usignolo di Kiev / Il re dell'est

Zeljko Kalac - Il Coccodrillo / Man

Kakà - Smoking Bianco / Musica e Magia / Kakazinho

Emerson - Il puma

Giuseppe Favalli - Il Cardinale Mazzarino

Kakhaber Kaladze - Zanna Bianca / Il Corriere dello Zar / Il videogioco umano

Marco Borriello - Kiss Kiss Bang Bang

David Beckham - Il principe di cachemire